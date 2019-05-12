Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni parti kuracaklara çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti kurma aşamasında olan isimleri "Görüş farklılıklarımızın dava arkadaşlığımızın önüne geçmesine müsaade etmemeliyiz" sözleri ile uyardı

Güncellenme 12 Mayıs 2019 11:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüş farklılıklarının dava arkadaşlığının önüne geçmemesi gerektiğini söyleyerek, “Bugüne kadar saldırılar karşısında kenetlendik, fitneyi aramıza sokmadık, kardeşliğimize asla leke sürmedik, davamıza ihanetimiz asla vaki değildir” dedi.

"Türkiye kimsenin mandası değildir"

YSK kararı sonrası yapılan açıklamalar da hep aynı tavır. Avusturya'da seçimler 2 yıl sonra iptal edilebiliyor, hiç ses çıkmıyor. 'Nasıl böyle bir şey olabilir' diye bir serzeniş duydunuz mu?

YSK kararı sonrası bizi hedef alanların amacı, Türk demokrasisinin altını oymaktır. Ülkemize baktıklarında gerçeği değil, önyargıları görüyorlar.

Türkiye kimsenin mandası değildir. Darbeci katilleri ağırlayanlar, bize hukuk dersi veremez. Seçimle iş başına gelmiş Venezuela Devlet Başkanı'nı devirmeye çalışanlar demokrasiden bahsedemez.

"Fitneyi aramıza sokmadık, saldırılar karşısında kenetlendik"

Önümüzdeki süreçte, bu salondaki siz kardeşlerim başta olmak üzere hepimize çok önemli görevler düşüyor. Biz bugüne kadar, tüm saldırıların üstesinden, birbirimize kenetlenerek geldik. Fitneyi aramıza sokmadık. Kardeşliğimize asla leke sürdürmedik.

"Dava arkadaşlığımızın önüne geçmemeli"

İşte şimdi de, şu anda karşımızda olan zihniyet FETÖ'nün ağzıyla konuşuyor. FETÖ'nün ağzıyla bir yerlere mesaj veriyorlar. Görüş farklılıklarımızın dava arkadaşlığımızın önüne geçmesine müsaade etmemeliyiz.

"Koltuklar, görevler geçicidir"

Bulunduğumuz makamlardan azade olarak, hepimiz inandığımız, yolunda ömrümüzü harcadığımız kutlu davamızın birer neferiyiz. Koltukların, görevlerin, payelerin hepsi geçicidir. Baki kalan, kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hatasızlık, kusursuzluk yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

"Davamıza ihanetimiz olmamıştır"

Bizim de hatalarımız olmuştur, olacaktır. Ancak, adına "Türkiye" dediğimiz davamıza ihanetimiz vaki değildir. İç muhasebemizi yapacak, tespit ettiğimiz eksiklikleri giderecek, daha kucaklayıcı, kuşatıcı bir anlayışla, mücadelemizi sürdüreceğiz.