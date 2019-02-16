Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yeni askerlik sistemi" açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sisteminin 6, 9,12 şeklinde belirlendiğini ifade etti.

Güncellenme 16 Şubat 2019 10:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında yeni askerlik sistemi hakkında açıklama yaptı. Erdoğan, yeni sistemin 6, 9,12 şeklinde belirlendiğini ifade etti.

Belirli bir aşamaya gelindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemle ilgili bir noktaya gelindiğini ama kesin karar verilmediğini, bu sistemle birlikte Türk milletinin askerlikle bağlarını koparmadan, TSK’nın da ihtiyacının karşılandığı, vatandaşın askeri eğitimi aldığı, herkesçe olumlu görünecek bir sistem getirilmeye çalışıldığını, bu konuda belli bir aşamaya kadar gelindiğini belirtti.

6-9-12 süreler söz konusu

Yeni askerlik sisteminde süreler 6-9-12 şeklinde belirlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeriyede er-erbaş ve yedek subaylık gibi farklı grupların olduğunu, 12 ayı yedek subaylık olarak gündeme getirdiklerini, bu olayı ciddi manada önemsediklerini, yetişmiş insanlardan TSK'da istifade edileceğini, 12 olarak gözükse de bunun 1 ayının izin olarak geçtiğini, üç ay da temel eğitim olacağını söyledi.

İhtiyaca göre yeni adımlar atılabilir

Erdoğan; bu kapsamda ihtiyaçça göre bazı adımlar atılacağını, bedelli ve dövizli askerliğin karşılığının aynı olacağını, bundan sonra bedelli ve dövizli konusunda bir soru işareti olmayacağını, Temel Eğitimde askerlere ücret ödeneceğini söyledi.