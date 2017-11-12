Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yabancı oyuncu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı sınırıyla ilgili, "2019'a kadar yabancı sınırı devam etmeli" dedi.

Güncellenme 12 Kasım 2017 21:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, %100 Futbol Özel'in konuğu oldu.

2019'dan sonra masaya yatırılmalı

Yabancı sınırlamasıyla ilgili soruya Cumhurbaşkanı şöyle cevap verdi:

Şu anda yasa neyi emrediyorsa şüphesiz ki bütün kulüpler onu yapıyor. Burada özellikle bizim futbol kulüplerimiz futbolcuyu neden hazırlar? Milli takım için hazırlar. Milli takıma hazırlarken oyuncunun dakikasının fazla olması lazım. Bir oyuncu ne kadar fazla süre alırsa milli takıma adaylık şansı o oyuncu için artacaktır. Şimdi bizim en güçlü takımlarımızda beklediğimiz oyunlar olmazsa bizim şans yüzdemiz eksilir. 2019'a kadar anlaşmalar yapıldığı için bunun üzerinde spekülasyonlar yapmaya gerek yok. 2019'dan sonra TFF kulüplerle oturup konuyu masaya yatırmalı. Yabancı futbolcu olmasın mı? Tabii ki olmalı. Tribünlere canlılık hareket katacaklar.