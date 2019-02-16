Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa bir müjde daha!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ataşehirlilerde 30 yıllık beklentinin artık sona erdiğinin müjdesini verdi.

Güncellenme 16 Şubat 2019 19:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 yıllık beklentinin artık sona erdiğinin müjdesini vermek istediğini, Yenisahra ve Barbaros’ta 5000 ve 1000 ölçeklik imar planlarını çıkardıklarını söyledi.

AK Parti, Ataşehir’de yüzde kaç oy aldı?

Ataşehirlilerle en son 22 Haziran'da bir araya geldiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönemde Ataşehirlilerden AK Parti'ye, şahsına ve Cumhur İttifakı'na destek istediğini, Ataşehirlilerin yüzde 37 oy oranıyla AK Parti'yi ilçede zirveye taşıdığını, Cumhur İttifakı'na yüzde 44 oy oranı, Cumhurbaşkanlığında da yüzde 44 oyla kendisine sahip çıktığını söyledi.

“Türkiye çok kritik ve tarihi bir seçimin arifesinde”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çok kritik, tarihi bir seçimin arifesinde olduğunu, 31 Mart 2019 tarihinde 41 gün sonra sandığa gidileceğini, sadece belediye başkanlarının, meclis üyelerinin, muhtarların belirlenmeyeceğini, çok daha hayati bir kararın verileceğini vurguladı.

“Bu seçimler aynı zamanda beka seçimleridir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde yaşanan hadiseler, ekonomimize yönelik artan saldırılar, 31 Mart seçimlerini sıradan bir mahalli idareler seçimi olmaktan çıkarmıştır. Bu seçimler sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir. Bu seçimler Cumhuriyetimizin 100. yılına nasıl gireceğimizin oylanacağı seçimlerdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'a bu şekilde bakıyor, bu anlayışla hazırlanıyoruz" diye konuştu.