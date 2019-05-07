Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a uyarı! İşinizi yapın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nın aldığı iptal kararı sonrası açıklama yapan TÜSİAD'ı sert sözlerle uyardı.

Güncellenme 07 Mayıs 2019 12:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YSK’nın iptal kararı sonrası açıklama yapan TÜSİAD’a tepki göstererek, "Yanlış yapıyorsunuz önce herkes haddini bilecek. Herkes işini yapacak” dedi.

“Seçim bitti ama tartışmalar bitmedi”

Bir süredir şaibeli olduğu iddia edilen İstanbul seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne diyeceği merak konusu olmuştu.

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim bitti ama tartışmaları henüz bitmedi. Bu seçimi önce yaklaşık 20-25 bin arasında bir farkla AK Parti'nin kaybettiği ilan edildi. Biz milli iradeye teslimiyetimiz sebebiyle bu durumu saygıyla karşılamaya hazırdık” dedi.

“Seçmenin iradesi alenen gasbedilmiştir”

Sandık sonuç tutanaklarıyla geçersiz oylarla itirazlar netleştikçe karşılarına bambaşka bir manzara çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti'ye oy veren yaklaşık 15 bin seçmenin iradesi alenen gasbedilmiştir. Hatalar yanlışlar diğer partilerde aynı oranlarda yapılmamış sadece AK Parti'nin oylarında belirgin farklılık ortaya çıkmıştır” dedi.

“İrade gasbını görmezden gelemeyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aradaki fark neredeyse yarı yarıya azalmamış olsaydı mesele buralara kadar zaten gelmezdi. Hukuksuzluğu bir irade gasbını görmezden gelemeyiz. Bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak milletimiz bizden hesap sorar” ifadesini kullandı.

“Usulsüzlük hali olduğuna samimi olarak inanıyoruz”

Sadece iptal oylarının sayımıyla böylesine büyük bir oy sayısının ortaya çıkmasının içlerine kurt düşürdüğünü söyleyen Erdoğan, “İstanbul'daki 62 bin sandık görevlisinden 21 bine yakınının kamu görevlileri arasından değil de banka ve özel okul çalışanları arasından seçilmiş olması şüphelerimizi daha da artırdı. İstanbul seçimlerinde organize bir yolsuzluk, tam kanunsuzluk ve usulsüzlük hali olduğuna samimi olarak inanıyoruz” dedi.

AK Parti'nin sandıktan çıkan sonucu kabullenmemek gibi bir derdi olmayacağını ve sadece gasbedilen haklarını düzeltmenin peşinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

YSK hem bizim hem diğer partilerin temsilcilerini dinlemiş ve kararını ortaya koymuştur. İBB Başkanlığı seçimleri 23 Haziran 2019 Pazar günü yenilenecektir. Kararın ülkemize ve İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyoruz. YSK tam tersi yönde karar vermiş olsaydı biz yine buna uyacaktık.

TÜSİAD’a sert tepki

Bazı işadamları grupları baktık ki garip garip açıklamalar yapıyorlar. Bundan sonra da tabii ki bizden bu tavırlarınızla ülkemizin geleceğine yönelik bir normalleşmeyi konuştuğumuz dönemde sizler burada seçim hukukunun işletildiği bir yerde böyle bir açıklamayı yaparsanız bunlar normalleşmeyi getirmez anormalleşmeyi getirir. Yanlış yapıyorsunuz önce herkes haddini bilecek. Herkes işini yapacak. İşadamı mı mısın? Sen işini yap sana düşeni sandığında git kullan. Bizim de size bakışımız değişecektir ona göre.