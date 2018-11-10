Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkçe ezan" tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkçe ezanın yeniden gündeme getirilmesine tepki gösterdi.

Güncellenme 10 Kasım 2018 13:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 10 Kasım programında Türkçe ezan tartışmaları hakkında ilk kez konuştu.

CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın Türkçe ezan çıkışına değinen Erdoğan, "Türkçe ezanın kamuoyu önünde savunulabiliyor olması bu özlemin, husumetin bir işaretidir” dedi.

“Husumetin bir işaretidir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün hala tek parti dönemiyle sembolleşmiş zulümlerden biri olan Türkçe ezanın kamuoyu önünde savunulabiliyor olması bu özlemin, husumetin bir işaretidir. Ezanın Arapça okunması bir şeyin ifadesidir. Türkçe ezan denince onu sadece biz anlarız. Arapça dendiği zaman bu evrensel olduğunun ifadesidir. Şimdi bunu değiştirmek bizi değerlerimizden uzaklaştırmanın adımıdır" ifadelerini kullandı.