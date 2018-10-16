Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt!

Trump'ın "İlişkilerimiz normale dönecek" açıklamasını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geciken bir açıklama" ifadesini kullandı.

Güncellenme 16 Ekim 2018 13:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rahip Brunson’ın ülkesine dönmesi sonrasında "İlişkilerimiz normale dönecek" diyen ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt veren Erdoğan, "Geciken bir açıklama" ifadesini kullandı.

Erdoğan’dan Brunson yorumu

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk yargısına güvenin tehditle netice alma yoluna gitmenin doğru olmadığını, Türk yargısının kendisine olan güveni boşa çıkarmadığını söyledi.

Trump, Erdoğan’a teşekkür etmişti

Brunson'ın serbest kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardımları için teşekkür ediyorum. Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye ile bir anlaşma yapılmadı. Ben rehineler için anlaşma yapmam. Yine de ABD tarafında bir takdir var ve bu adım ABD ile Türkiye ilişkilerinin iyi, belki de harika bir yola girmesine neden olacak" ifadelerine yer vermişti