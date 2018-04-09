Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşvik müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 135 milyar liralık teşvik paketinin detaylarını bir bir anlattı.

Güncellenme 09 Nisan 2018 16:01

Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşvik kapsamındaki yatırımlara gümrük vergisi muafiyeti getirildiğini, bu yatırımlardaki makine ve teçhizatları ile inşaat harcamaları için KDV istisnası sağlanacağını, teşvik belgesi sahiplerine yatırım tutarının iki katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası sunulduğunu, 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 5 yıl brüt aylık asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği, 10 yıla kadar gelir vergisi spotajı desteği verildiğini söyledi.

Konunun 23 proje ve 19 firma teşvik belgesi gibi bahsedince sıradanmış gibi göründüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 projenin 135 milyar lira yatırım bedeli olduğunu, bu yatırımlar sayesinde 134 bin dolaylı istihdam ortaya çıkacağını, bu yatırımların ihracata 6 milyar 318 milyon dolarlık katkı sağladığını, ithalatımızın da 12 milyar 312 milyon dolar azalmasını sağlayacağını belirtti.

Bunun sebebi kıskançlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 47 milyara ulaşan cari açıkta 19 milyar dolarlık bir iyileşmenin sağlanmış olunacağını, 2003-2017 arasında ortalama büyüme oranının 5.8 düzeyinde gerçekleştiğini, geçen yıl 7.4'lük büyüme ile ortalamanın üzerine çıkıldığını, birilerinin "Fazla büyüme hayırlı değildir" dediğini, bunun sebebinin kıskançlık olduğunu söyledi.

10 milyona yakın istihdam artışı

Türkiye büyüdükçe iş adamı, çalışanı ve devleti ile hep birlikte kazanılacağını vurgulayan Erdoğan, çalışanların milli gelirden aldıkları payın yüzde 30.5 düzeyine çıktığını, 2005 yılında 19 milyon 600 düzeyinde olan çalışan sayısının 28 milyon 200 bine yükseldiğini, 10 milyona yakın istihdam artışı yaşandığını, kadın ve gençlerin iş gücüne katılım oranlarının istihdamdan daha hızlı arttığını, işsizliğin en kısa zamanda tek haneli rakama indirileceğini söyledi.

Turist sayısında artış olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl hem turist sayısı bakımından hem de gelir bakımından yeni rekorlara imza atılacağını, Doğu'nun ihmal edilmemesi gerektiğini, oralarda altyapı çalışmalarının yapılması gerektiğini, İran'dan gelen turistlerin özellikle Nevruz kutlamalarını rahat yapabilmeleri gerektiğini, Antalya ve İstanbul'un da aynı şekilde olduğunu belirtti.

143 milyar lira borç ödemesi gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyümeyi devletin borç batağına sürüklemeden özel sektörümüzle gerçekleştirdiklerini, vergi gelirlerinin neredeyse tamamına yakınının borç faizlerinin ödemesine giden bir Türkiye olduğunu, 2002 yılında 119 milyar lira bütçe gelirine sahip Türkiye'nin 139 milyar lira borç ödemesi yaptığını, 2017 yılında ise 630 milyar lira bütçe geliri elde eden Türkiye'nin toplam 143 milyar lira borç ödemesi gerçekleştirdiğini söyledi.

22 milyar dolarlık yatırım müjdesi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali 22 milyar dolarlık bir yatırım ve 2023'te bunun ilk etabının açılışının yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 10'unu buradan temin edeceklerini, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin aynı zamanda ülkeye kazandırdığı, kariyeri yüksek gençler olacağını, bu mühendislerin Rusya'da yetiştirildiğini, sistem oturunca diğerlerinin de takip edeceğini, 3.500 istihdamın 10 bine kadar ulaşacağını, bunların Türkiye'nin nereye gittiğini gösterdiğini ifade etti.

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