Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilatlara uyarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan; sandığa gitmeyen seçmene ulaşılması gerektiğini ve vatandaşlarla aralarına duvar örmemeleri gerektiğini söyledi.

Güncellenme 09 Mayıs 2019 10:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etme kararının ardından yoğun bir mesai başladı.

Bu kapsamda İstanbul İl Başkanlığını ziyaret ederek bir toplantı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilata bir takım uyarılarda bulundu.

“Vatandaşla aranıza duvar örmeyin”

Sandığa gitmeyen seçmene ulaşılması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, vatandaşlarla iç içe olunmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koruma ve eskortlarla vatandaşla aranıza duvar örmeyin. Sıkı çalışacağız, birlikte hareket edin" ifadelerini kullandı.