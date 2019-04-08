Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Teşekkürler İstanbul" açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul'a astığı "Teşekkürler İstanbul" afişleri hakkında konuştu.

Güncellenme 08 Nisan 2019 10:55

Rusya ziyareti öncesi İstanbul’daki seçimler hakkında bazı değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarının da sorularını cevaplandırdı.

“Bay Kemal de adayı ile birlikte asabilir"

31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Parti tarafından İstanbul'a asılan "Teşekkürler İstanbul" afişlerine değinen Erdoğan, "Yasalara ters bir pankart asılmadıktan sonra kimsenin söyleyecek bir şeyi yoktur. Bazen izliyoruz neden teşekkürler İstanbul megabordlara asıldı diye soruyorlar veya tartışıyorlar. Kariyerleri olan tipler tartışıyor. Bir seçim geçilmiş bu seçimin neticesinde ben genel başkan başkanım İstanbul'daki adayımla birlikte İstanbul halkına teşekkür etmekten daha tabii ne olabilir. Aynı şeyi Bay Kemal adayı ile birlikte asabilir" dedi.

“Teşekkür etmekten daha doğal ne olabilir?”

İstanbul'da seçime katılım yüksek olmasına da değinen Erdoğan, "Karşı taraf ne kadar rahatsız oluyorsa da bizim İstanbul halkına teşekkür etmekten daha doğal ne olabilir. 11 milyon oyunu kullanıyor o gün bütün hassasiyetiyle gönlünü veriyor. Buna muhalefet de teşekkür eder, biz de teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.