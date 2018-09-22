Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST festivalinin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na pilot kıyafeti giyip F-16'ların eşliğinde geldi.

Güncellenme 22 Eylül 2018 15:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na uçakla geldi.

“Türkiye, teknolojiyi üreten konumuna geldi”

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Teknofest'in ülkemize ve özellikle gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Günümüz dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır” dedi.

“Teknofest'in bir sıçrama olmasını temenni ediyorum”

Sadece kullanıcı olarak kalındığı sürece özgürlüğün garanti atına alınamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, her yenilik gibi teknolojideki ilk aşamanın da hayal edebileceğini, hayal etme ne zaman bırakıldıysa o zaman gerilemeye başlandığını, milli teknoloji hamlesinin ve bu anlamda Teknofest'in bir sıçrama olmasını temenni ettiğini söyledi.

“Fiziki tedbirin bir anlamı yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknofest kapsamındaki yarışmalara 5 binden fazla takımın katılmasının başlı başına bir iftihar meselesi olduğunu, yıllardır hayranlıkla izlenilen pek çok etkinliğin artık Türkiye’de düzenlendiğini, güvenlik kavramının anlamının artık değiştiğini, fiziki güvenliği siber güvenlik ve yapay zekayla ile tahkim edilmemesi durumunda ilerleme kaydedilemeyeceğini, dijital güvenlik yoksa uygulanan fiziki tedbirin bir anlamı olmayacağını belirtti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST festivalinin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na pilot kıyafeti giyip F-16'ların eşliğinde geldi.

Sosyal medyadan çağrı yapmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Yarın 'Milli Teknoloji Hamlesi' heyecanını gençlerimizle birlikte yaşamak üzere ben de TEKNOFEST'te olacağım. Hayallerinin peşinden giden herkesi yarın İstanbul Yeni Havalimanı'na bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.