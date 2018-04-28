Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tatlıses sürprizi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'den aday adayı olan Tatlıses'i miting alanına davet etti.

Güncellenme 28 Nisan 2018 18:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'den AK Parti milletvekili aday adaylığı koyan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'i miting alanına davet etti.

Kılıçdaroğlu’na eleştiri

Seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağı açıklanmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk mitingi İzmir'de yaparak start verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştiren Erdoğan, İzmir'den milletvekili aday adaylığını açıklayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'i de sahneye davet etti.

Tatlıses sürprizi

'Yaylalar' türküsünü Afrin ve Münbiç'e uyarlayarak Erdoğan'la birlikte söyleyen Tatlıses, bir anısını da anlattı. Tatlıses, oğlu İdo iki aylıkken villasına doğalgaz bağlanması için İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemde Erdoğan'ı aradığını ve kendisinin kısa sürede sorunu çözdüğünü söyledi.

“İzmir’in oylarına ipotek koydular”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi 15 senede 3 kat büyüttüklerini, Türkiye'yi bir avuç seçkin için değil, herkes için güvenli ve yaşanabilir hale getirdiklerini, İzmir'in oylarına ipotek koyanların ise hiçbir şey yapmadığını, İzmir için en ufak bir proje yapmayanların ihanetlerini laiklik altında sakladıklarını, laikliğin din düşmanlığı gibi yorumlanmasına ve örselenmesine karşı çıktıklarını, AK Parti'nin dinin siyasete alet edilmesine de karşı olduğunu söyledi.

Darbe gecesi Kılıçdaroğlu ne yaptı?

Milletin dini hassasiyetlerini örgüt çıkarları için kullananlara karşı koyduklarını hatırlatan Erdoğan, darbe gecesi Marmaris'ten, İstanbul'a hareket ettiğini, orada 10 binlerin olduğunu, 23.15'te Kılıçdaroğlu'nun oraya geldiğini, tankların korumaya aldığını, Bakırköy'deki Belediye Başkanı'nın evine gittiğini, tankların üstüne ilk ben çıkarım diyenlerin tankların yanında durduğunu, o anların tüm televizyon kayıtlarında olduğunu ifade etti.

“Yandın Kemal, yandın”

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: "Yandın Kemal, yandın. Bay Kemal, darbeye karşı çıkan değil, darbecisin"