Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi mesajlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in de katıldığı TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 19 Kasım 2018 15:52

Bugün TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni’ne Rusya Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Açık denizlerdeki en uzun mesafeli hat olma özelliğine sahip olan projede, 31,5 milyar metreküpün yarısı Avrupa'ya gönderilecek kalan kısmı ise Türkiye kullanacak. 15 milyon insan da bu projenin yararlandığı doğalgazdan yararlanacak.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

En az yarısı Avrupa’ya aktarılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TürkAkım Ruslarla beraber emek harcanan tarihi nitelikte bir proje olduğunu, 3 bölümden oluşan TürkAkım projesinin 2019'da yapılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacağını, Kıyıköy'deki alım terminalinin inşaatının hızla devam ettiğini, buradan gelecek gazın en az yarısını Avrupa'ya aktarmayı planladıklarını söyledi.

Sektörün çıtasını yukarı taşıdılar

Türkiye’nin transit risklere maruz kalmadan hem kendisinin hem de Avrupa ülkelerinin doğalgaz taleplerini karşılayabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruslarla birlikte teknik açıdan zorlu bir projeyi sürdürülebilirlik standartlarıyla hayata geçirerek sektörün çıtasını daha yukarı taşıdıklarına inandığını belirtti.

Rusya güvenilir bir dost

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkelerin kendi şartları doğrultusunda doğalgazı nereden ve nasıl temin edeceklerine saygı duyulması gerektiğini, Rusya’nın uzun vadeli işbirliği yapılabilecek güvenilir bir dost ve doğalgaz tedarikçisi olduğunu, Rusya ile ilişkileri hiçbir zaman diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemediklerini söyledi.

Ortak duruş Suriye’deki insanı krizi hafifletti

Rusya Federasyonu ile iş birliğinin çok geniş bir yelpazede ilerlediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak duruşlarının Suriye'deki insani krizin hafifletilmesinde katkılarını gördüklerini, Akkuyu Nükleer Santrali'nin de hayata geçirildiğini, hedefin 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak olduğunu, Rusya ile 2019 yılını karşılıklı kültür ve turizm yılı olarak kutlayacaklarını söyledi.