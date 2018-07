Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sisteme geçiş töreninde tarihi bir konuşma yaptı.

Güncellenme 09 Temmuz 2018 19:23

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreninde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan sonra milletin doğrudan yetki verdiği dolayasıyla hesap sorabileceği bir sistemle yürüteceğiz" dedi.

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"24 Haziran seçimlerinde oylarıyla, dualarıyla, destekleriyle şahsımıza bu görevi layık görenlere bir kez daha teşekkür ediyorum.

Dua ile konuşmaya başladı

Bugün burada bizzat bulunarak veya ekranları başından bizleri takip ederek, sevincimizi paylaşanları saygıyla karşılıyorum. Rabbime yalvarıyorum. Rabbim, göğsümüzü genişlet. Yani halka hizmet için bir güzel yolculuğa hazırlanıyoruz. Bizi kibirden uzak et. Allahım bizi ailemizi, bütün yol arkadaşlarımızı koru. Sen ki her şeye gücü yetensin. Bu milleti bir kez daha zaferle müjdele ya Rabbi! Bu kutlu yolculuğu insanlık için hayırlara vesile et Rabbim.

"Büyük bedeller ödediğimiz sistemi artık geride bırakıyoruz"

Şairin dediği gibi bütün iyi kitapların sonunda bütün gündüzlerin bütün gecelerin sonunda meltemi senden esen soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Biz de Türk milleti olarak sizlerin huzurunda yeni bir başlangıç yapıyoruz. 95 yıllık cumhuriyet döneminin ardından yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Geçmişte yaşanan kaoslar nedeniyle çok büyük bedeller ödediğimiz sistemi artık geride bırakıyoruz.

Milletin hesap sorabileceği bir sistem...

Bundan sonra milletin doğrudan yetki verdiği dolayasıyla hesap sorabileceği bir sistemle yürüteceğiz. Belediye başkanlığımdan başlayarak tüm görevlerim boyunca tüm tuzakları her türlü sıkıntıyı yaşamış bir siyasetçiyim. Son 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyütürken karşılaştığımız sıkıntılar bu yönetimin değişmesini göstermiştir.

"Milletime teşekkür ediyorum"

Girdiğimiz her mücadelere yanımızda olan bilhassa pazar günü 15 Temmuz darbe girişiminde canları pahasına milletine sahip çıkanlara şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde darbenin hemen ardından Meclis'te yapılan anayasa değişikliğini 16 Nisan'da kabul eden bu tarihi değişikliği kabul eden milletime teşekkür ediyorum.

"Türkiye Cumhuriyeti bir devlet geleneğini temsil etmektir"

Türkiye Cumhuriyeti bir devlet geleneğini temsil etmektir. Tarihi süreklilik bakımından kendimizden ayrı görmediğimiz pek çok dost devlet var. Bizler kaderimizin merkezine Anadolu'yu yerleştirdik. Malazgirt'te Anadolu'ya serpiştirdiğimiz tohumlar hemen filiz vermiştir. İstanbul'un fethiyle ulu bir çınara dönüştürdü. Yaşlanan çınarı yeniden gençleştirdik. Bugün burada milletimize 95 yıllık cumhuriyeti yeniden şahlandırmanın sözünü veriyoruz.

"Yolculuğun ilk hedefi 2023"

Hamdolsun milletimizin bizimle birlikte bu dört ilkeye sıkı sıkı sarıldığını gördük. Millet olarak bir olduk, diri olduk kardeş olduk hep birlikte Türkiye olduk ve böylece tüm engelleri aştık tüm tuzakları bozduk. Milletimiz bir kez daha 24 Haziran'da üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Vakit hedeflerimize daha kararlı daha hızlı biçimde yürüme vaktidir. Bugün bismillah diyerek başladığımız yolculuğun ilk hedefi 2023'te verecektir. Biz paylaşmanın bereketine inanan dostlarıyla kardeşleriyle yol yürümekten onlarla birlikte kazanmanın gururunu yaşayan bir milletiz.

"O dönemler geri gelmeyecek biçimde tarihte kaldı"

Dostluğunuz ve kardeşliğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu gece kabinemizi açıklayarak yeni yönetim sistemizin mimarisine uygun biçimde icraatlerimize başlıyoruz. Yarın önce Azerbaycan'a sonra da KKTC'ye ilk ziyaretlerimizi yapacak sonra da NATO zirvesi için Brüksel'e gideceğiz. Cuma günü Hacıbayram'da kılacağımız Cuma namazı sonrası kabinemizle ilk toplantımızı yapacağız. İskeletini oluşturup çatısını çaktığımız sistemizi sürekli yenileyeceğiz. Kılavuzumuz yine demokrasi olacak, milli iradenin üstünlüğü olacaktır. Her türlü hak ve özgürlükten köken inanç meşrep bölge şehir farkı olmaksızın vatandaşlarımızın tamamının yararlanmasını sağlayacağız. Dışlandığı, ötekileştirildiği zulme uğradığı dönemler inşallah bir daha geri gelmeyecek biçimde tarihte kalmıştır.

Dünyanın en büyük 10 ülkeden birisi haline getirmek için...

En önemli önceliğimiz şuurlu nesiller yeşitirmek olacaktır. Eğitim ve kültür politikamıza geçmişten daha çok önem verilecektir. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ülkeden birisi haline getirmek için her alanda çok büyük hamleler yapacağız. Bugüne kadar tamamladığımız projelerimiz en büyük referansımızdır. Halen devam eden projelerimizi bitirmekle kalmayacak daha büyük işlere imza atacağız. Türkiye'nin hiç kimsenin yokluktan ve yoksulluktan dolayı aç ve açıkta kalmayacağı bir ülke haline getirme yolunda çok büyük mesafe katettik."