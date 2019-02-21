Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tanzim satışları açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sebze terörü estirmeye çalışanlara gerekli dersin verildiğini söyledi.

Güncellenme 21 Şubat 2019 17:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde sebze terörü estirmeye çalışanların olduğunu, tanzim satışları ile fırsatçıların önüne geçildiğini, Mart'ta kadar bu işin düzeldiğini, asıl derdin en uygun fiyatı vatandaşa sunmak olduğunu, bunun serbest piyasa ile alakası olmadığını söyledi.

“Bu kuyrukla fırsatçılara ders verildi”

İki tür kuyruk olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların birinin ekmek, yağ kuyruğu gibi yokluk kuyruğu olduğunu, şimdi olan kuyruğun ise yokluk değil bereket kuyruğu olduğunu, bu kuyruklarla fırsatçılara ders verildiğini belirtti.

“Zillet İttifakında CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu an Cumhur İttifakının karşısında Zillet İttifakı olduğunu, bu ittifakta CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi olduğunu, Ankara'da zillet ittifakı adayının resimleri var ama CHP'nin ve İyi Parti’nin logosuna yer verilmediğini, kimin adayı olduğunun anlaşılmamasını istediklerini söyledi.

“CHP neden HDP ile işbirliği yapıyor?”

Dünyada birçok ülkeyi çökertecek olayı bu milletle aştıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “31 Mart seçimleri bu kesimleri yeniden heveslendirmişe benziyor. Sizlerle hesaplaşmak için siyaset mühendisliklerine başvuruyorlar. Cumhur İttifakı'nın karşısında içinde terör uzantılarının da olduğu 4'lü yapı kurdular. Acaba CHP neden HDP ile işbirliği yapıyor” dedi.

“Biz 1.9 katrilyon tarımsal destek verdik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kandil'deki terör elebaşları HDP ile beraber CHP'ye de seçim danışmanlığı yapıyor. CHP'de tuz da koktu. Bay Kemal diyor ki çiftçiler battı. Biz 1.9 katrilyon tarımsal destek verdik. Bu hizmet ve yatırım hamlelerini hızlandırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.