Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Palet Fabrikası açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tank Palet Fabrikasının satılmasının asla söz konusu olmadığını söyledi.

Güncellenme 09 Şubat 2019 17:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tank Palet Fabrikasının satıldığı iddialarını bir kez daha yalanladı.

“Satılması asla söz konusu değildir”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sakarya’daki Tank Palet Fabrikasına dair gündeme getirdiği iddiaların milli duygularla, savunma sanayisiyle ve orada çalışan işçilerin hakları ile ilgisi olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “CHP Genel Başkanı yaptığımız onca açıklamaya rağmen inatla ve ısrarla halen bu fabrikanın yabancılara satıldığı yalanını söylüyor. Karasu'daki konuşmamda da söylediğim gibi Tank Palet Fabrikamızın satılması yani mülkiyetinin devri, asla söz konusu değildir” dedi.

“50 Türk ortaklı olan bir firmadır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fabrika arazisindeki her türlü taşınmazın üretim, bakım ve onarımda kullanılan her türlü teçhizatın mülkiyeti devlete aittir ve öyle kalacaktır. Hatta şu anda bu alımı yapan firma, yüzde 50 Katar, yüzde 50 Türk ortaklı olan bir firmadır. Şu anda buraya yaklaşık 40-50 milyon dolar gibi de bir yatırım yapılmak suretiyle bu fabrika elden geçirilecektir. Yapılan iş, sadece işletme hakkının belli şartlar ve belli süreler dahilinde ki bu 25 senedir, ülkemizin öncü kuruluşlarından birine devredilmesidir” ifadelerini kullandı.