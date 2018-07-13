Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Yıldırım ve kabine üyeleri Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde Cuma Namazı kılacak.

Güncellenme 13 Temmuz 2018 09:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni ile eski TBMM Binası'nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni'ne katılacak.

Eski sistemin son başbakanı ve yeni sistemin ilk Meclis Başkanı olan Binali Yıldırım'a Beştepe’de Devlet Şeref Madalyası verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım ve kabine üyeleri tören sonrası TBMM’nin açıldığı tarih olan 23 Nisan 1920’de Atatürk ve tüm mebusların Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde Cuma Namazı kıldığı gibi birlikte namaz kılacak.

Erdoğan liderliğindeki yeni kabine, daha sonra Eski Meclis’te ilk açılış törenini yaptıktan sonra Beştepe’ye geçecek. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantısının yoğun bir gündemi olacak.

Yeni sistemin işleyişinin gözden geçirileceği toplantıda, Külliye bünyesinde kurulan ofisler ve kurullar ile bakanlıkların çalışma sistemi üzerine değerlendirme yapılacak. İlk mesaisi sonrasında yakın döneminde ise kabinenin gündeminde önemli konular olacak.