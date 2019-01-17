Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz Fazıl Say kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fazıl Say'ın konser davetine "evet" dediği ve yarın katılımı gerçekleştireceği belirtildi.

Güncellenme 17 Ocak 2019 16:08

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, bir süre önce annesinin vefatı üzerine taziye için kendisine arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Truva Sonatı prömiyerine davet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu davete olumlu cevap verdiği ve katılacağının kesinleştiği öğrenildi.

Erdoğan, Say konserine katılacak

Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bizzat konsere katılması için davet göndermişti. Erdoğan’dan olumlu yanıt alan Fazıl Say istediği haberi de aldı. Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Say’ın Truva Sonatı'ndaki konserine katılacak.

Çelik’ten açıklama

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Say konserine katılıp katılmayacağına dair açıklamada bulunmuştu. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Say konserine katılmak istediğini, davete olumlu yanıt verdiğini, gündemin ve görüşmelerinin çok yoğun olduğunu, konser günü çok yoğun bir gündem olmamasını umduklarını, bir engel olmaması durumunda Erdoğan’ın konsere katılacağını söylemişti.

Erdoğan, taziye için aramıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesinin vefatının üzerine taziye için araması sonrası Fazıl Say yaptığı konuşmada, "Çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti… Taziyelerini çok samimi, sıcak bir tonda, çok gerçek bir şekilde iletti. Ben de teşekkür ettim bu güzel davranışa, 'Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim' dedim” ifadelerini kullanmıştı.