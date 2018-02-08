Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriyeli" açıklaması

Muhtarlar Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3,5 milyon Suriyelinin ilelebet Türkiye'de kalamayacağını söyledi.

Güncellenme 08 Şubat 2018 13:44

Muhtarlar Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin olayını ve İdlib'i çözeceğini, Suriyelilerin tekrar topraklarına döneceğini ve 3,5 milyon Suriyelinin ilelebet Türkiye'de kalamayacağını söyledi.

FETÖ ile mücadele açıklaması

Türkiye üzerinde oynanan oyunlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz 15 yılda tüm sabotajlara, oyunlara, senaryolara rağmen büyük bir titizlikle koruduğumuz güven ve istikrar ortamı sayesinde kısır döngüyü kırmayı başardık. Bölgesel ve küresel güç olarak sürekli yükseldik. İç kaynaklı istikrarsızlık çıkarma gayretleri son 5 senede çok farklı görünüm kazanmaya başladı. Bu gaye ile FETÖ'nün emniyet, yargı, ordu, iş dünyası ve diğer alanlardaki tüm gücünü seferber ettiğini gördük" dedi.

Afrin'de neden girdik açıklaması

PKK'nın yoğun saldırılarına ve şehir işgallerine giriştiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ bir yerlerden emir verilmişcesine ülkemize saldırmaya başladı. AB'nin verdiği tüm sözleri çiğnemek pahasına ülkemize cephe alması da aynı döneme denk geliyor. Bizim meşrebimizde, dostlarına, kardeşlerine, komşularına sırt dönmek yoktur. Tüm kardeşlerimize sınırlarımızı ve kalplerimizi açtık. İslam adına Müslümanları katleden bir terör örgütü bahane edilerek bir başka terör örgütünün bölgemizde palazlandırıldığını görünce artık daha fazla bekleme imkanımız kalmadı" ifadelerini kullandı.

"3 bine yakın DEAŞ'lıyı derdest ettik"

Türkiye'yi meşgul etmek için kurulan tuzakları birer birer bozarak asıl hedeften kopmadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı ile ilk fiili müdahalemize başladık. 3 bine yakın DEAŞ'lıyı derdest ettik. 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına aldık. 135 bin mülteci kardeşlerimizin tekrar topraklarımıza dönmesini sağladık, oraları imar ettik" dedi.

"İdlib'de güvenli bölge adımlarını attık"

Afrin olayının çözüleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'i çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, evlerine dönsün istiyoruz. 3.5 milyonu biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok. Onlar da bir an önce kendi topraklarına dönmek istiyorlar. Bir kısmı burada kalabilir ayrı konu. Ama bu gerçeği görmemiz gerekiyor. Rusya ve İran ile birlikte İdlib'de güvenli bölge adımlarını attık. Son olarak Afrin'e Zeytin Dalı Operasyonunun düğmesine bastık" dedi.