Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SP'ye: Güle güle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP'nin ittifaka açıktan destek verdiğini kendilerine başka bir yol arayanlara ise güle güle denilmesi gerektiğini söyledi.

Güncellenme 06 Mart 2018 13:22

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim ittifakı konusunda önemli açıklamalar yaptı. BBP'nin desteğini ilan ettiğini belirten Erdoğan Saadet Partisi'ni kastederek, "Bu çatının altında olmasını arzu ettiğimiz partiler kendilerine başka bir yol arkadaşı seçiyorsa onlara da güle güle demekten başka bir şey elimizden gelmez" dedi.

FETÖ okulları Maarif Vakfı’na devredildi

Afrika gezisi hakkında da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ülkelerinin 15 Temmuz'da Türkiye'ye güçlü ve samimi destek verdiklerini, bu ülkelerin FETÖ okullarını kısa sürede Maarif Vakfı'na devrederek samimiyetlerini sözde bırakmadıklarını, kendilerine bir kez daha teşekkür ettiğini, FETÖ'nün Afrika ve ülkemizde zaman kaybettirdiğini, tahribatı silmek hem de tüm ilişkileri yeni baştan kurmak için çalışıldığını, Afrika ile balık ticareti yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarına şöyle devam etti:

Bize yıllarca hep kara diye öğretilen Afrika'nın aslında ne kadar renkli, aydınlık bir yer olduğunu gördükçe, bu kıtayı sömürenlerin vicdansızlıklarını, ahlaksızlıklarını çok daha iyi anlıyoruz. Bu algının Senegal'deki Goree Adası'nda sembolleştiği şekilde, insanlara yapılan zulmü örtme gayretinin ürünü olduğu açıktır. Afrika'nın en güneyine gireceğiz. Kıtada ayak basmadık yer bırakmayana kadar durmayacağız. Dinlenmeyeceğiz.