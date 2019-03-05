Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesine başlayacağını söyledi.

Güncellenme 05 Mart 2019 17:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göreve 1994 yılında geldiğinde sorunlar altında ezilen İstanbul’u ayağa kaldırdığını, burayı dünyanın ve bölgenin en iddialı şehri yaptığını söyledi.

“Gece, gündüz çalıştık”

Cumhurbaşkanı, başbakan, büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak İstanbul’un taleplerine cevap verebilmek için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda İstanbul’un kendisine yapılan her hizmetin karşılığını veren bir şehir olduğunu, girilen her mücadelede İstanbul’u hep yanlarında bulduklarını belirtti.

50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesine başlayacağını, Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla taleplerin toplanmaya başladığını, talep toplama işinin 45 gün süreceğini, ondan sonra da hızla diğer süreçlere geçileceğini ifade etti.

“En cazip ülke Türkiye”

Türkiye’nin konut edinme bakımından dünyanın en cazip ülkeleri arasına girdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her alanda olduğu gibi konut sektöründe de hem kalite hem sayı bakımından ölçekleri çok büyüttük. Hükümetlerimiz döneminde yabancılara satılan gayrimenkullerin tutarı, net 35 milyar dolara yakındır” dedi.

“20 yıl ödeme kolaylığı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında 67 şehrin 140 proje ile 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceklerini, proje bedelinin 10 katrilyon lira olan bu konutların 75 metrekare ile 128 metrekare arasında inşa edileceğini, fiyatlarının 116 bin lira 399 bin lira arasında değişeceğini, bu konutlardan alt gelir grubuna yönelik olanların taksitlerinin 388 liradan başlayacağını, ödeme süresinin de 20 yıl olacağını belirtti.