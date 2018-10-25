Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigara talimatı: Acımayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partililerin sigara önerisine “Varsın oy kaybedelim, acımayın” şeklinde cevap verdiği öğrenildi.

Güncellenme 25 Ekim 2018 13:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’nin “Sigara denetimlerini azaltalım, oylarımız etkilenebilir” önerisine, “Vatandaşlarımızın zararına olacak bir konuda oyu düşünmeyiz” ifadeleri ile cevap verdiği öğrenildi.

Erdoğan, bu görüşlere katılmadı

AK Parti kurmayları, sigara yasağı ile ilgili denetimler ve verilen cezalar nedeniyle eleştiri aldıklarını, yerel seçimlere giderken bu denetimlerin artırılmasının partiye oy kaybettirebileceği endişesini dile getirdi. Sigara içilmemesi konusunda her platformda hassasiyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarının denetimler konusundaki endişesine katılmadığını söyledi.

“Varsın oy kaybedelim, acımayın”

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sigara ve trafik denetimlerinin doğrudan insan sağlığı ile bağlantılı olduğuna dikkat çeken Erdoğan “Vatandaşlarımızın zararına olacak bir konuda oyu düşünmeyiz. Varsın oy kaybedelim, acımayın. Oy kaygısıyla hareket etmeyiz. Bu denetimler artarak devam etsin. Oy kaybedeceğiz diye düşünmeyin. Bundan taviz vermeyiz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem belediyelerin hem de İçişleri Bakanlığının sigara ve trafik denetimlerini artırmasını, kurallara uymayanlara ceza verilmesinden geri durulmamasını istedi.

“Sigara denetimleri artırıldı”

Erdoğan’ın denetimlerin artırılması talimatından sonra, İçişleri Bakanlığının uyarısı ile tüm valilik ve kaymakamlıkların sigara denetimlerini artırdığı öğrenildi. Özellikle, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte kapalı alanlarda tütün mamullerinin tüketilmesinin arttığına dikkat çekilerek belediyeler, emniyet ve jandarma dâhil olmak üzere bu konuda yetkili olan tüm birimler tarafından çapraz denetimlerin yapılacağı ifade edildi.