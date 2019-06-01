Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sevindiren af müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden sonra af yasasının Meclis'te görüşüleceğini söyledi.

Güncellenme 01 Haziran 2019 13:35

MHP’nin teklifi ile gündeme gelen af yasası, hala konuşulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son açıklaması ve hukuk sistemindeki bazı yenilikler mahkumları sevindirdi.

Adalet Bakanlığı'nın afla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası Meclis’in gündemine getirileceğini söyledi.

“Adalet Bakanlığı’nın çalışması var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kardeşlerim; konuyu bilmeden, konunun teferruatına hakim olmadan sizlere ayaküstü vereceğim cevap aldatıcı olur. Ben sizleri aldatamam. Ancak şu anda Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Temenni ederim ki bu çalışmada sizlerin yakınları da bunun içine dahil olur.

“Herkesi serbest bırakamayız”

Çünkü herkesi kusura bakmayın, herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var.

“Meclis açıldığında tekrar görüşülecek”

İnşallah bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları, dediğim gibi inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek."