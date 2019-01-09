Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Olmaz böyle bir şey

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketinde oy kullanmak için ikametini taşıyanlara, "Kim nerede yaşıyorsa orada oy kullansın” sözleri ile tepki gösterdi.

Güncellenme 09 Ocak 2019 14:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; memleketinde oy kullanmak için ikametini taşıyanları, "Böyle şey olmaz. Bindirilmiş kıtalarla seçim yapılmaz. Kim nerede yaşıyorsa orada oy kullansın” sözleri ile uyardı.

“Yerel yönetimler demokrasinin laboratuvarı gibidir”

Belediyeler tarafından verilen hizmetlerin merkezi yönetimin tamamlayıcısı konumunda olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerleşim birimlerinin ihtiyaçlara göre şekillendiğini, Türkiye’de demokrasinin gelişmesinde mahalli idarelerin tarihi fonksiyonu olduğunu, Türk demokrasisinin laboratuvarı gibi olduğunu söyledi.

“Olmaz böyle bir şey”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özellikle de burada şehircilik veya şehirler arası göçler, ilçeler, beldeler... Bizim beldede bizim amcaoğlunun, filancanın kazanması lazım. Ankara'dan, İstanbul'dan göç yapalım. Böyle bir şey olamaz. Bu işgalin farklı türüdür. Biz bunu İçişleri Bakanlığımızla yakın takibe alacağız. Bunun adı demokrasi değildir. Bindirilmiş kıtalarla seçim kazanalım, olmaz böyle bir şey. Böyle bir yanlış üzerine ne belediyecilik, ne demokrasiyi yakıştıramayız. Kararlılığımızı unutmadığımızı ifade etmek istiyorum” dedi.