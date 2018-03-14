Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Selin Şekerci" kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile yargılanan ünlü oyuncu Selin Şekerci'nin davasında yeni bir gelişme oldu.

Güncellenme 14 Mart 2018 11:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde kendisine sosyal medyadan hakaret eden ünlü oyuncu Selin Şekerci'den şikayetini geri aldı. Selin Şekerci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir filmin kötü karakterine benzetmiş bu nedenle ise hakaret ve tehdit iddiasıyla yargılanmaya başlanmıştı.

İki tarafta duruşmaya katılmadı

Duruşma İstanbul 44’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. “Tehdit” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan oyuncu Selin Şekerci davaya katılmazken şikayetini geri alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı da duruşmaya katılmadı. Şekerci'nin avukatı Nail Gönenli, müvekkilinin iş nedeniyle şehir dışında olduğunu belirtti.

Şikayet geri alındı

Hakim duruşma sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel'in şikâyetin geri alındığına dair dilekçe verildiğini söyledi.

Usul gereği ifade vermesi gerekiyor

Selin Şekerci'nin usul gereği ifade vermesi gerektiğini belirten hakime ünlü oyuncunun avukatı Gönenli, suçlamanın “kamu görevlisine hakaret” olduğunu belirterek “Şikâyetten vazgeçilmiştir” dedi.

Bir sonraki duruşmada ifadesi alınacak

Selin Şekerci’nin mazeretini kabul eden mahkeme, ifadesinin alınması için bir sonraki duruşmada hazır bulundurulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.