Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için 2019 vurgusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin tarih vererek erken seçim istemesine karşılık, seçimler için 2019 vurgusu yaptı.

Güncellenme 17 Nisan 2018 12:45

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarih vererek erken seçim istemesine karşın 'anayasa değişikliği düzenlemelerinin 2019 Kasım seçimleriyle tamamen yürürlüğe gireceğini' söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı 20 Ocak tarihinden bu yana, yurt içinde 209, Kuzey Irak'ta 341 olmak üzere 550 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildiğini, Afrin harekatında şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 205'e ulaştığını belirtti.

Adil Öksüz tepkisi

FETÖ gerçeklerinin eninde sonunda ortaya çıktığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, kumpasçıların yakayı ele verdiğini, Adil Öksüz hainini kimlerin serbest bıraktığını, bu işte kimlerin parmağı olduğunun unutulmadığını, FETÖ'cülerin oyunlarına göz yumanları bir kez daha ikaz ettiğini, yanlışa düşenlerin vakti saati geldiğinde kendilerini mahkeme önünde hesap verirken bulacaklarını söyledi

80 FETÖ’cü Türkiye’ye getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son Kosova'da 6, Gabon'da 3 tane olmak üzere 80 FETÖ'cü'nün Türkiye'ye getirildiğini, Pensilvanya'ya kaçan terörist başının durumunun da farklı olmadığını, er ya da geç onun da alınacağını, bu millete ihanet eden herkesin hak ettiği cezayı alacağını söyledi.

16 Nisan halkoylamasının yıldönümü

16 Nisan'ın halk oylamasının birinci yıldönümü olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evet diyerek ülkenin ve milletin tarihi yol ayrımında iradesini ortaya koyan millete şükranlarını ifade ettiğini, halkoylamasıyla önemli bir değişiklik kabul edildiğini vurguladı.

2019 seçimleri vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak MHP ile 7 Ağustos sürecine sadık kalındığını, ana muhalefetin akşam başka sabah başka olduğunu, bu sürecin MHP ile AK Parti'yi cumhurun ittifakına taşıdığını, cumhurun ittifakıyla yeni bir dönemin başlayacağını, bu ittifakı 2019 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine de taşıdıklarını, anayasa değişikliğinin 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe gireceğini söyledi.

Malatya’ya üniversite müjdesi

İnönü Üniversitesi'nin adının değişeceğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal'ın adını yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulmasına karar verildiğini, mevcut üniversitenin adını anmak istemediğini, oradaki öğrenci sayısının fazla olduğunu, onun ikiye bölüneceğini, Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulacağını belirtti.

Macron’a tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çıkmış biri Türkiye ile Rusya'nın arasını açtık diyor. Dış politikamızın esası dostların sayısını çoğaltmaktır, ancak bir şartla. Dostlarımızın dostluğunu görelim ki onlarla yürüyebilelim. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeyi başarabildiğimizden beri kimseye ihtiyacımız olmadığını gördük. Yarın çok daha iyi yerde olacağız" dedi.