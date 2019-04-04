Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonrası ilk toplantı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı bakanlar ve AK Parti'nin İstanbul adayı Yıldırım'la seçim değerlendirme toplantısı yaptı.

Güncellenme 04 Nisan 2019 09:44