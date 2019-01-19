Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Say'a çok anlamlı hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konserine gittiği Fazıl Say'a Aşık Veysel'in "Benim Sadık Yarim Kara Topraktır" plağını takdim etti.

Güncellenme 19 Ocak 2019 11:30

Dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say'ın daveti sonrası eşi Emine Erdoğan ile birlikte konsere katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahneye çıkarak Fazıl Say'a Aşık Veysel'in "Benim Sadık Yarim Kara Topraktır" plağını hediye etti.

“Umarım sanatımı beğenmişsinizdir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Say’ı seyircilerle birlikte ayakta alkışladı. Sahneye tekrar çağrılan Say, "Umarım sanatımı beğenmişsinizdir. Herkese teşekkürler. Sakin bir parça çalarak konseri bitirmek istiyorum. Kızımın doğumunda yaptığım 'Kumru' isimli parça. Ona sevgiler yollayarak çalıyorum" dedi.

Erdoğan’dan Say’a anlamlı hediye

Konser sonrası sahneye çıkan ve sözlerin 'Sevgili Fazıl' diyerek başlayan Erdoğan, "Bizlere bu prömiyeri çok farklı takdim etti. Çanakkale eyvallah İzmir eyvallah şimdi bir de Ankara lazım… Arkadaşlar 'Benim Yarim Kara Topraktır'ın plağını bulmuşlar ben de bunu sevgili Fazıl'a takdim ediyorum'' şeklinde konuştu. Fazıl Say ise Erdoğan'a imzalı albümünü hediye etti.