Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsunlulara müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 250 yataklı şehir hastanesinin 600 iş gününde tamamlanacağını söyledi.

Güncellenme 04 Mart 2019 10:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’daki mitingi sonrası Tekkeköy’e de uğradı. Buradaki kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Samsun mitinginde de ifade ettiğim gibi 250 yataklı inşallah hastanemizin temelini atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bak başkan 600 gün diyor”

Hastaneyi yapacak müteahhidi yanına çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin kaç günde biteceğini sordu. Müteahhidin 750 iş gününde bitireceğini söylemesi üzerine Erdoğan, "Bak başkan 600 gün diyor, sen 750 diyorsun. Şimdi bu akşam buradaki bu vatandaşlarıma senin ikramın kaç gün olacak?" diye sordu.

“Hastane 600 iş gününde tamamlandı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müteahhidin “Tekkeköy'e 600 iş gününde hastaneyi teslim edeceğini” söylediğini aktararak, "Rabbim inşallah hayırlısıyla açılışını da bize nasip etsin. Açılışında da inşallah sizlerle beraber oluruz. Ya Allah, bismillah dedik. Allah kazadan, beladan muhafaza etsin, hayırlısıyla inşallah tamamlayalım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'dan ilçeye kenevir fabrikası kurmasını istedi.