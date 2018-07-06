Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partililere uyarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 2015 Haziran'ı ve son seçimlerin üzerinde uzun uzun durması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 06 Temmuz 2018 12:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partililere hitap etti.

Seçimlere katılım yüzde 86,24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere katılma oranının yüzde 86,24 olarak yüksek bir oranla gerçekleştiğini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanan 50 milyon 68 bin 627 vatandaşın her birine şahsı ve millet adına ayrı ayrı teşekkür ettiğini ifade etti.

CHP’liler yönetimden hesap sormalıdır

Bu seçimlerin yeni yönetim sisteminin miladı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin kendisine oy verenlerin bir kısmını HDP'ye yönlendirdiğini, bugün de CHP sayesinde bölücü örgütün belirlediği isimlerin Meclis'te milletvekili olarak yerini alacağını, devletini seven her CHP'li vatandaşı bu utanç için partisinin yönetiminden hesap sormaya davet ettiklerini söyledi.

Yeni yönetim sistemi hayata geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan ve 24 Haziran'da demokrasinin sadece canla ve kanla gerçekleştirilmediğini sandıkta da gösterdiklerini, bu seçimlerle yeni yönetim sistemini hayata geçirdiklerini, Pazartesi günü yemin ederek göreve başlayacaklarını, yayınlanacak kararname ile bakanlıkların kurulacağını ve kabineyi açıklayacaklarını, sistemin oturmasının zaman alacağını, ilk etapta bakanlar, bakan yardımcıları, genel müdürler düzeyine kadar çalışarak bir noktaya kadar getirdiklerini, uygulamadaki eksiklik, aksaklıkları tespit ettikçe güçlendirmeler yapıp, güncelleyeceklerini, sistem içinde yeri gelecek kanun değişikliği, yeri gelecek Anayasa değişikliklerine ihtiyaç duyacaklarını ifade etti.

AK Parti’ye uyarı

Cumhurbaşkanlığı ile Milletvekilliği seçimleri arasındaki oy farkının çok iyi analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'nin 2015 Haziran'ı ve son seçimlerin sonuçlarının üzerinde uzun uzun durması gerekiyor. Biz sadece seçimlerden galip çıkmakla övünecek bir parti değiliz. AK Parti'nin 2023 hedefleri için çok daha büyük seçim sonuçlarına ihtiyaç vardır. Meclis'te güçlü olmamız gerekiyor. Biz 16 yıldır ülkemizi kesintisiz reformlarla yönettik. Reformları sürdürmeliyiz. Yeni dönemde Meclis'e çok önemli görevler düşüyor. MHP'nin de desteği ile AK Parti Meclis'in lokomotifi olmayı sürdürecektir. Cumhur İttifakı'nı Meclis'te de sürdüreceğiz. Bu birlikteliği devam ettireceğiz" dedi.