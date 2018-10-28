Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partililere MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partililere MHP hakkındaki söylemlerde daha dikkatli olmalarını istedi.

Güncellenme 28 Ekim 2018 13:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partililere MHP ile ilgili söylemler konusunda dikkatli olmaları ve sert söylemler kullanmamaları uyarısında bulundu.

Milli birliğin bekası vurgusu

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yerel seçimlerde ittifak yapmama kararı alınmasına rağmen MHP ile milli meselelerde Cumhur İttifakının devam ettiğinin altını çizerek; ayrı fikir ve düşünceler olsa da ulusal meselelerde devletin bekası adına milli birliğin varlığına dikkat edilmesi gerektiğini belirttiği öğrenildi.

“Kadın adaylara daha çok yer verin”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, toplantıya katılan il başkanlarından, kadın adaylara karşı tavırlarına son derece dikkat etmelerini istedi. Erdoğan’ın “Kadın adaylara karşı teşkilat garip davranışlar içine girmesin. Seçimlere kadın adaylara ehemmiyet verilecek. Kadın adaylara daha çok yer verin. Onlara öncelik tanıyın” dediği belirtildi. Ekonomide yaşanan son gelişmelerle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın piyasalarda yaşanan bazı sıkıntılar olduğunu vurgulayarak, “Ekonomik mücadelemiz devam ediyor ve devam edecek. Az sabır” dediği öğrenildi.

Seçim değerlendirmesi yapıldı

Öte yandan, aralıklarla il ve ilçe başkanlarıyla Genel Merkezde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kasım ayının ilk haftası bu defa belediye meclis üyelerini toplayarak seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunacağı bildirildi.