Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan örnek hamle! Davayı geri çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli pankart açan ODTÜ'lü öğrencilere açılan davayı geri çekti.

Güncellenme 17 Ekim 2018 12:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli pankart açan ve bir süre tutuklu kalan ODTÜ'lü öğrencilere açtığı davayı geri çekti.

Davayı geri çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının mahkemeye verdiği dilekçede, "Atılı suçtan dolayı yapılan soruşturma sürecinde sanıkların eylem nedeniyle üzüntü ve özür içeren beyanları, sanıkların genç ve öğrenci oluşları da dikkate alınarak cumhurbaşkanımız tarafından sanıklarla ilgili vaki şikayetimizden feragat edilmesi talimatı verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Çaya davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bahsi geçen öğrencileri sürpriz bir şekilde çaya davet etmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme 45 dakika sürmüştü.

Gözaltılardan rahatsız oldu

Oldukça samimi bir havada geçen görüşmeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu gözaltılardan duyduğu rahatsızlığa atıfta bulunan sözler damgasını vurmuştu.

Ne yaşanmıştı?

Pankart nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması başlatılmış, bu kapsamda dört kişi 11 Temmuz'da tutuklanmıştı. Dört kişiye bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Öğrenciler 10 Ağustos'ta tahliye edilmişti.