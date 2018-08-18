Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç dinamik ve geleceğe çok daha iyi hazırlanan bir parti olarak Türkiye'nin dünyaya en büyük mesajları bugün tekrar vereceklerini söyledi.

Güncellenme 18 Ağustos 2018 14:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 6. Olağan Kongresi için Ankara Spor Salonu dışında toplanan vatandaşlara seslendi. Erdoğan, yeni sistemle ilk defa kongre yaparak dünyaya farklı bir mesaj vereceklerini, bugüne kadar Türkiye’yi çökertemediklerini, bundan sonra da çökertemeyeceklerini söyledi.

AK Parti’nin şu anda 17 yaşında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç dinamik ve geleceğe çok daha iyi hazırlanan bir parti olarak Türkiye'nin dünyaya en büyük mesajları bugün tekrar vereceklerini ifade etti.

"Şu anda karşımda 10 binleri görüyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizler tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz, hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Şu anda karşımda 10 binleri görüyorum. Bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik” dedi.

"Rabbim ülkemizin, milletimizin birliğini daim kılsın"

Yerel seçimlerde bütün büyükşehirleri halktan emanet alacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni sistemde AK Parti'nin iktidarı ile 81 milyon insanca yaşamın erdemine ulaşacak. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim ülkemizin, milletimizin birliğini daim kılsın" ifadelerini kullandı.