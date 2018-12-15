Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı teşkilatının FETÖ'den arındırıldığını ve her geçen gün daha da yükseldiğini söyledi.

Güncellenme 15 Aralık 2018 16:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vesayetten ve FETÖ'den arındırılan yargı teşkilatının itibarının her geçen gün daha da yükseldiğini gördüklerini vurguladı.

“Cumhur İttifakı'nın zaferini hep birlikte yaşayacağız”

MHP ile bir Cumhur İttifakı’nı kurduklarını ve seçime gittiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim MHP ile azami müştereklerimiz var, onun için de Cumhur İttifakı'nı oluşturduk. İnşallah 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın zaferini hep birlikte yaşayacağız” dedi.

CHP’ye tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'a yine terör örgütüyle koyun koyuna gittiklerini, “Şimdi bunların koalisyonunda ne var, aynı zamanda bir de malum terör örgütünün beslemesi olan parti var. Terör örgütleriyle mücadelemizi Gabar'da, Cudi'de hiç aralık vermeksizin devam ettiriyoruz ve ettireceğiz” ifade etti.