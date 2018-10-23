Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenleri sevindirecek haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pedagojik formasyon şartını kaldırılacağını ve anaokulunun zorunlu olacağını söyledi.

Güncellenme 23 Ekim 2018 15:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023 eğitim öğretim vizyonu ile eğitimde hedeflediğimiz seviyeye inşallah çıkacağımıza inanıyorum” dedi.

“Dershaneler varsa okullar niye var?”

Her seferinde birtakım ellerin devreye girdiğini ve dershanelerin hacıyatmaz misali ayakta kalmaya devam ettiğini gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dershanelerin üzerine kararlı bir şekilde gittiğimizde işin ucu darbe girişimine vardı. Hükümete geldiğimizde milletimize verdiğimiz söz gereği eğitim sistemimizi dershanelere ihtiyaç duymayacak hale getirmeye çalıştık. O zaman arkadaşlarıma 'Dershaneler varsa okullar niye var, bir an önce bu dershaneleri bizim tasfiye etmemiz gerekir ve her şeyi bizim okullarımızda halletmemiz gerekir' dedim. Ne yazık ki bu başarılamadı, geç başarıldı. Onun için de bu zaman kaybıyla FETÖ'ye yılda 1 milyar, 2 milyar lira para kazandırdı” dedi.

“Paralel eğitim sistemi varlığını sürdürüyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yaptıysak, hangi tedbiri aldıysak, hangi sistemi devreye soktuysak istediğimiz neticeyi o zamanlar elde edemedik, şimdi ediyoruz. Devletimiz için tehdide, velilerimiz için de gerçekten büyük bir yüke dönüşen bu defteri tamamen kapatmadan rahat yüzü göremeyeceğimizden de emin olunuz. Farklı isimler, görüntüler ve kamuflajlar altında bu paralel eğitim sistemi varlığını sürdürüyor. Vizyon belgemizde yer alan öğretmen standardından okullar arasındaki eğitim öğretim farkının kapatılmasına kadar bir dizi düzenleme hayata geçtiğinde bu sorunu gerçekçi şekilde çözmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Fedakarca görev yapan öğretmenler birer kahramandır”

Her Öğretmenlerin birer kahraman olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim gözümüzde sayıları 920 bini bulan öğretmenlerimiz, bayrağımızın dalgalandığı her yerde fedakarca görev yapan birer kahramandır. Geri kalmış bölgelerde görev yapan öğretmenlerimizi teşvik edecek birtakım tedbirler alınacak."

“Sözleşme süresi 4 yıla iniyor”

Erdoğan, sözleşmeli öğretmenliğe ilişkin, "Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yıla indiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Formasyon düzenlemesi

Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldıracaklarını açıklayan Erdoğan, "Artık bu eğitimi Bakanlığımız verecek" dedi.

Anaokulu zorunlu olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anaokulu eğitimini gerekli altyapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceklerini bildirdi.

Erdoğan, "Bakanlığın en üst yöneticilerden okul müdürlerine kadar tüm yönetimi dış müdahalelere kapalı bir şekilde çalışır hale getireceğiz" diye konuştu.

Velilere çağrı

"Hedefimiz, velilerimizi yardımcı kaynak, soru bankası, özel ders, etüt ve benzeri tüm yüklerden kurtarmaktır" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Okullarımıza ilave destekler vererek okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz ile velilerimizi karşı karşıya getiren uygulamaları da ortadan kaldıracağız. Milletime sesleniyorum, lütfen çocuklarınızı merdiven altına, hafta sonu kurslarına, vesaire buralara teslim etmeyin."

“2023’te yüzde yüz sonuca ulaşacağız”

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nin neticelerinin her yıl kademe kademe alınacağına dikkati çeken Erdoğan, "İnşallah 2023'te de yüzde 100 sonuca ulaşmış olacağız" dedi.