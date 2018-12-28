Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel bir öğrenci yurduna sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Güncellenme 28 Aralık 2018 10:26

İstiklal Marşı'nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma programı düzenlendi. Çok sayıda öğrencinin katıldığı programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürprizi damgasını vurdu.

Sürpriz ziyaret

Program bitiminde servislerine binmeye hazırlanan öğrenciler bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Öğrenciler bu unutmaz anı cep telefonu özçekim yaparak ölümsüzleştirdi. Sürpriz anına dair görüntüleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.

Daveti geri çevirmedi

Özel bir öğrenci yurduna davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teklifi geri çevirmedi ve öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Özçekim taleplerini geri çevirmedi

Daveti sırasında öğrencilerin büyük ilgisi ile karşılaşan Erdoğan, öğrencilerin özçekim isteklerini de geri çevirmedi.

"El öptürmüyorum”

Elini öpmek isteyen öğrencilere müsaade etmeyen Erdoğan, "El öptürmüyorum. Annenizin, babanızın bir de hocanızın elini öpün” dedi.

Öğrenciden gülümseten çıkış

Bir öğrencinin "Siz bizim için bir hoca, bir üstat değil misiniz?" şeklindeki sorusu ise ortamda gülüşmelere neden oldu.

Hatıra fotoğrafı çektirdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencileri talebi üzerine hepsi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.