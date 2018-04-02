Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o vekile sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok" diyen CHP'li vekili sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 02 Nisan 2018 14:07

İstanbul'da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok" diyen CHP'li vekili sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, bu malum kişiler için 'mankurt' denildiğini, siyasetçi kılığına bürünüp ülkeyi kötülediklerini söyledi.

Eğitimin önünden engeller kalktı

4+4+4 sistemiyle en önemli reformları bu dönemde yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim öğretime verilen zararı ortadan kaldırdıklarını, bunların en önemli engellerin ortadan kaldırılması olduğunu, müfredatı, ders kitaplarını modern bir anlayışla yeniden düzenlediklerini, orada da hala yapılacak işler olduğunu söyledi.

Artık açıkta kalma yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık açıkta kalma diye bir durumun söz konusu olmadığını, Türkiye'nin insan gücü niteliği yükseldikçe tüm alanlarda iddiasının da arttığını, yüzde 7.4 büyüme kaydedildiğini, ihracatın Şubat itibarıyla 160 milyar dolara çıktığını, daha etkin bir güç haline gelindiğini, bunların hepsinin eğitim öğretimde gelinen yerin çok önemli bir yerinin olduğunu söyledi.

İstenilen seviyeye gelinemedi

Eğitim ve kültür konusunda tam istenilen seviyeye henüz ulaşılamadığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet diğer hizmetlerden, yatırımlardan kısarak eğitim ve öğretime bunca kaynak aktarırken ortaya çıkan neticenin bununla mütenasip görünmediğini, bazı yerlerde bir tıkanıklık ve eksiklik olduğunu söyledi.

TEOG açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamen sınav kazanmaya yönelik bir sistemde arzulanılan eğitime yer kalmayacağını, TEOG meselesinin de bundan dolayı olduğunu, kendisinin de TEOG'la okumadığını, bu yüklerin bir kenara bırakılması gerektiğini, rekabet alanının hikmetle yoğrulmuş bilginin bizatihi kendisi haline geldiğini söyledi.

CHP’li vekile tepki

CHP'li vekilin sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde milletvekili sıfatı taşıyan bir tanesi bizim uluslararası yatırımcıları ülkemize davet etmemize Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok diye mesajla cevap vermiş. Bu tam bir kötü örnektir. Benim torunum bile bunlar kötü değil mi dede diyor. Bunlara cevabı yarın Mersin'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni ile vereceğiz. Böyle bir zihniyetin sorgulamasını da mutlaka yapmamız gerekiyor" dedi.

Bunlar Mankurt

Geçlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kişiler Mankurt denildiğini, kendi toplumunu, ailesini düşman gören, onlara saldıran kişi olduğunu, bunların mankurt olduğunu, her teröristin bir mankurt olduğunu, bunların kimi zaman siyasetçi kılığına bürünüp dünyaya ülkesini kötülediklerini söyledi.

"Nerede bunun genel başkanı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Nerede bunun genel başkanı? Nasıl bunu söylersin diyor mu? Bunlar kimi zaman öğrenci kılığına girip şehitlerimizin anılmasının engellenmesini de sağlar" dedi.

Bir sınıfta 125 öğrenci vardı

Ömrünün sonuna kadar bu mücadeleyi vermeye devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlatların gözlerindeki heyecanı, azmi gördükçe, mücadelenin boşa gitmediğini anladığını, Türkiye geliştikçe, güçlendikçe çıkan sorunların mahiyeti, çapının da ona göre değiştiğini, Türkiye'nin sınıfta 125 öğrencinin olduğu dönemleri bilenlerin olduğunu ifade etti.

“Bunlar kalitenin arttığının alametidir"

Kendi eğitim hayatından örnek veren Erdoğan "Benim sınıfımda bizim ağabeylerimiz vardı, çocuk sahibi. Biz onlarla beraber okuduk ve 75 kişi. Şimdi 30'dan fazla yok. Altı var üstü yok. Bunlar kalitenin arttığının alametidir" dedi.

Okul bahçelerinin altı otopark olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazılarının battık, bittik dediğini, hiçbir şey olmayacağını, validen müjde aldığını, okul bahçelerinin altının otopark yapılacağını, hem mahallenin bu araçları park etme sıkıntısını ortadan kaldırılacağını, hem de belediyelerin verdikleri sözleri yerine getirmiş olacaklarını, park için belediyeler ruhsat verirken ücret aldıklarını, inşa edilen apartmanın altına otoparkın yapılması gerektiğini söyledi.

“Hiçbir apartmanın altında olur mu?”

Erdoğan, "Hiçbir apartmanın altında olur mu? Neredeyse hiç yoktur. Sokağın içine bir sıra, iki sıra park ediyor. Bir yangında vs. oralardan girmek çıkmak çok zor. Okullarımızın altında olursa hem bir gelir kaynağı olur bir de hırsız arsız diye bir endişeye araç sahipleri kapılmaz" dedi.