Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ünlülere sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini Külliye'de ziyaret edip İmamoğlu'nu destekleyen ünlüleri sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 13 Mayıs 2019 13:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan Ekrem İmamoğlu’na destek veren isimleri sert bir dille eleştirdi.

“Onlar için de elimizden gelen ne varsa onu yaparız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sinema dünyasıyla ilgili olarak bize kadar kimse bir yasal düzenleme yapmadığı halde, bunu yapıp ondan sonra bir taraftan bize teşekküre geleceksin, arkadan da bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız, bunu neyle ifade edeceğiz, neyle izah edeceğiz. Sanatçı sanatıyla konuşur. Bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz. Sanatıyla konuşan sanatçıları baş göz ederiz. Onlar için de elimizden gelen ne varsa onu yaparız" dedi.

Kimler İmamoğlu’nu destekledi?

O gün o toplantıda yer alan isimlerden Demet Akbağ, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer gibi isimler Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıkladı.

Kırmızıgül, sessizliğini bozmadı

Ancak daha önce muhalif çıkışlarıyla bilinen Mahsun Kırmızıgül, sessiz kalarak İmamoğlu'na destek veren bir paylaşım yapmadı.