Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o savcıya tepki! "Sen kimsin?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsünün yeniden gündeme getirilmesine tepki gösterdi.

Güncellenme 08 Aralık 2018 16:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay savcısının başörtüsü karına tepki göstererek, her şeyin yasalara oturtulduğu bir dönemde böyle bir hamlenin anlaşılmadığını, bunların eski Türkiye’nin izleri olduğunu, Danıştay'ın ilgili dairesinin bunu boşa çıkardığını, bu tartışmayı yeniden açmanın kimseye faydası olmayacağını söyledi.

“Sen kimsin ya?

Türkiye’yi yıllarca gereksiz yere meşgul eden başörtüsü meselesinin böyle bir anlayışın izlerinin görüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başı açık başı örtülü ayrımını kaldırdıklarını, bugün bütün kurumlarda kadınların istediği gibi giyindiğini belirterek, “Bir savcı çıkmış, sen kimsin ya? Her şey yasalarla bir yere oturulmuşken sana ne oluyor da bunlara aykırı bir şekilde uygulamanın iptalini istiyorsun. Bunlar eski Türkiye'den kalma ürünler. Danıştay'ın ilgili dairesi bunu boşa çıkardı. Bu tartışmayı yeniden açmanın kime ne faydası var?” diye sordu.