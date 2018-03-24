Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o pankartı açanlara sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde açılan pankartı eleştirerek "Bu teröristlerin okumasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Güncellenme 24 Mart 2018 15:22

Samsun İl Kongresinde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan öğrencilere saldırıyı sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, "Bu teröristlerin okumasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Samsun’da halka hitap ediyor… https://t.co/YkRpKthbYc — AK Parti (@Akparti) 24 Mart 2018

“Afrin ile beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne dedik, inlerine kadar kovalayacağız. Kovaladık mı, Gabar'da kovaladık. Cudi'de kovaladık. Tendürek'te kovaladık. Kovalamaya devam ediyoruz. Suriye'ye kaçtılar yine kovaladık. Fırat Kalkanı Harekatı ile kovaladık. Afrin'de kovaladık. Artık metal yorgunluğu yok. Afrin ile beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı" ifadelerini kullandı.

"Samsun'a ikinci bir devlet üniversitesi açıyoruz”

Üniversite öğrencilerine de müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Samsun'a ikinci bir devlet üniversitesi açıyoruz. Doğrudan şehrimizin ismini verdiğimiz Samsun Üniversitesi'nin kuruluşuyla ilgili karar YÖK'te alındı. Diğer aşamaları süratle geçerek kanun olarak Meclisimizden çıkacak" dedi.

“Kimse Türk ordusuna işgalci diyemez”

Kimsenin Türk ordusuna ve Türkiye'ye Suriye'de istila yaptığını söyleyemeyeceğini belirten Erdoğan, Batı'nın istila hareketlerinin en güzel örneklerini verdiğini, Türkiye dışında herkesin farklı düşüncelerle Suriye'de olduğunu, bölgede yaşayanların bu durumu gördüğünü, yerli halkın Tel Rıfat'tan Münbiç'e, Telabyad'a, Resulayn'a kadar her yerde Türkiye'nin gelip oraları da güvenliğe, huzura, düzene kavuşturmasını isteyen mesajlar gönderdiklerini, Türkiye'nin bu çağrıları karşılıksız bırakmayacağını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi

"Dostlarımızın sayısını artırmaktan memnuniyet duyarız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dostlarımızın sayısını artırmaktan memnuniyet duyarız ama birileri ısrarla gelip burnumuzun dibinde adeta gırtlağımıza bıçak dayarcasına işler karıştırmaya devam ederse, işte o zaman kimseyi gözümüz görmez" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaya tepki

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları da hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da bir üniversitede, adını söylemeyeyim zaten anlarsınız. Çıktılar orada imanlı, milli, yerli gençlik Afrin'le ilgili lokum dağıtıyor. Bu gençlik orada lokum dağıtırken o komünist, vatan haini gençler onların bu masalarını dağıtmaya yelteniyorlar. Bunlar terörist gençler. Bu terörist gençlerle her türlü çalışmayı yapıyoruz, onu söyleyeyim. Onların eşkallerini belirlemek suretiyle bu üniversitede okuma hakkını vermeyeceğiz. Üniversite terörist gençlik yetiştirmez" sözleri ile yaşananlara tepki gösterdi.

Ne yaşanmıştı?

Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan bazı öğrenciler burada program düzenlemek istemişti. Boğaziçi Üniversitesi'nde bulunan başka bir grup öğrenci ise stattaki öğrencilere saldırmıştı.