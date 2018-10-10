Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek "Tayyipler Alemi" pankartı açan ve 1 ay tutuklu kalan gençlere çay daveti yapıldı.

Güncellenme 10 Ekim 2018 14:52

ODTÜ’nün 2018’deki mezuniyet töreninde “Tayyipler Alemi” pankartı açtıktan sonra önce gözaltına alınan ve bir ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan 4 öğrenci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çaya davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben “Tayyipler Alemi” şeklinde pankart açan ve büyük tepki çeken gençler 1 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Süperhaber'in iddiasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı aracılığıyla gönderdiği mesaja öğrencilerden olumlu yanıt geldi.

Erdoğan’dan gençlere çay daveti

Olayı köşesine taşıyan Talat Atilla, ilginç ama hoşuna giden özel bir bilgi aldığını, 2018 ODTÜ mezuniyet töreninde "Tayyipler Âlemi" pankartı açtıktan sonra önce gözaltına alınıp, sonra serbest bırakılan 4 öğrenciye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay daveti gittiğini ifade etti.

Davet yerinde ve anlamlı

Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla öğrencilere iletilen mesaja öğrencilerden de olumlu yanıt gelmesinin ayrı bir güzellik olduğuna dikkati çeken Atilla, “Açılan pankartın ne kadar eleştiri sınırlarını zorluyor, maksadı aşıyorsa, Erdoğan'ın daveti, bir o kadar yerinde ve anlamlı...” dedi.

Fazıl Say’a davet iddiası

Bu küçük davetin toplumsal kutuplaşmayı bitirmek için büyük bir yol açabileceğinin altını çizen Atilla, “Erdoğan, toplumsal mutabakat çerçevesinde Fazıl Say gibi muhalif bazı isimlere de çay daveti yapmayı düşünüyor. Cumhurbaşkanı, kısa süre önce annesi vefat eden Say'a telefonla taziyede de bulunmuştu” ifadelerini kullandı.