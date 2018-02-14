Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Nuray Hafiftaş" talimatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanser tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında vefat eden Nuray Hafiftaş için flaş talimat.

Güncellenme 14 Şubat 2018 16:39

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın yarın İstanbul'da toprağa verilecek.

Zinzirlikuyu'da toprağa verilecek

Yarın ikindi namazı vakti Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılınacak olan Nuray Hafiftaş'ın cenazesi, daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Erdoğan'dan talimat

Öte yandan sanatçı Müşerref Akay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Nuray Hafiftaş'ın cenazesi devlet töreniyle kalkacağını belirtti.

Edip Akbayram'dan açıklama

Edip Akbayram basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumunu öğrenmek için Kubat ile hastaneye geldiklerini ancak acı haberi aldıklarını söyledi. Akbayram, Çok üzüldüğünü, halk müziğinde çok sevdiği bir arkadaşı olduğunu, genç ölümlerin insanı üzdüğünü, Hafiftaş'ın ölümünün hastane kapısında kendisini şok ettiğini söyledi ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Kubat'tan açıklama

Kubat ise "Nuray'ın, 6 aydır durumu malumdu. Bu sürede sanat camiası Nuray'a gerçekten inanılmaz bir destek verdi. Ailesi adına onun için herkese teşekkür ediyorum. Türkülerimizin başı sağolsun. Görelim dedik ama böyle bir duruma karşılaştık" dedi.