Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Nevruz" açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz PKK'nın Nevruz'unu değil, inananların kutladığı Nevruz'u kutluyoruz.

Güncellenme 21 Mart 2018 15:53

Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz PKK'nın Nevruz'unu değil, inananların kutladığı Nevruz'u kutluyoruz. Farklı anlamlar yükleyenler var, biz ne anlam yüklüyoruz ona bakalım" dedi.

"FETÖ dahi bizi durduramadı"

Vatan topraklarının sadece erezyona karşı değil her türlü düşmana ve her türlü saldırıya karşı da korunduğunu belirten Erdoğan, "Fitili ateşlenen Gezi olaylarından beri kesintisiz saldırı altında, yakın tarihimizin en büyük atılımlarını da bu dönemde gerçekleştirdik. FETÖ dahi bizi durduramadı. Kimi şehirlerimizin bazı mahallelerinde çukurlar açarak bütünlüğümüze saldıran bölücü örgüt de bizi durduramadı. DEAŞ'ı bile üzerimize salmaya çalıştılar o da tutmadı" ifadelerini kullandı.

Terör örgütünün Nevruz kutlamaları yaptığını hatırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır'da olduğum gün 80 bin Diyarbakırlı o kongremize katıldı. Artık benim Diyarbakırlı Kürt kardeşim de kendi değerlerine sahip çıkmaya başladı" dedi.

"Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı"

Erdoğan, Afrin şehir merkezi kontrol altına alındığını, hemen süratle okulların bakıma aldığını, hastanelerin de hepsini bakıma alındığını, oraların kontrolünü, yönetimini, hepsinin bakım altına alındığını ve huzurlu bir ortamın bir an önce orada sağlanacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Irak Merkezi Yönetimi'nin PKK'yı temizlememesi durumunda Sincar'da onları biz temizleriz.

İki gün içerisinde Sincar'da 38 tane PKK'lıyı etkisiz hale getirdik. Bu devam ederse daha ileri gideriz.

Defalarca ilan ettiğimiz operasyonlarımızın bundan sonraki hedefleri konusunda ileri geri konuşuyorlar. Münbiç'ten çıkmayacaklarmış (ABD). Sizin orada bulunmaya hakkınız yok. 11 bin kilometreden kalkıp buraya niye geliyorsun? Bu topraklar senin mi?

Oranın gerçek halkı Araplardır. Obama'nın kendisine söyledim, bunları buradan çıkar diye. Stratejik ortak olarak bunları Fırat'ın doğusuna gönderelim dedik. Aynısını Sayın Trump'a söyledim, o da göndermedi. DEAŞ'ın bir faliyetinin kalmadığını söylediler. Peki siz neden duruyorsunuz orada? Yarısında siz, yarısında biz olalım dediler. Ne siz olun ne biz olalım, buranın sahibi kimse o olsun dedim. Biz adil bir yönetim istiyoruz. Biz hiçbir yere işgal için gitmedik. Sadece istikrar için gittik. Sadece teröristleri kovmak için gittik.