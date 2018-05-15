Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya tarihi ayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine çirkin ithamlarda bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "10 Emri oku" diyerek cevap verdi.

Güncellenme 15 Mayıs 2018 18:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki katliam sonrası kendisine haddini aşan ithamlarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Twitter'dan cevap verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze katliamı sonrası kendisini eleştiren Erdoğan'a, haddini aşan ifadelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ın en büyük destekçisi olduğunu iddia eden Netanyahu, kendisinin terör ve katliamdan çok iyi anlayacağını, kendisine İsrail'e ahlak dersi vermemesi gerektiğini tavsiye ettiğini söyleyerek çirkin ithamlarda bulundu.

Twitter'dan bu hadsiz açıklamalara cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'nun BM kararlarını ihlal ederek 60 yıldan fazladır savunmasız insanların topraklarını işgal eden ırkçı bir devletin başbakanı olduğunu, ellerinde Filistinlilerin kanı olduğunu ve Türkiye'ye saldırarak suçlarını örtemeyeceğini, insanlık konusunda ders istiyorsa 10 Emri okuması gerektiğini ifade etti.