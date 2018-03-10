Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya tepki!

Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin'de devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'yu sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 10 Mart 2018 15:14

AK Parti'nin 6. Olağan İl Kongresi kapsamında Mersin'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dışarıda bekleyen vatandaşlara seslendi.

3195 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 195 olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'deki ilerleyişin devam ettiğini, sabah itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 195'i olduğunu, şu an daha fazla ilerleyişin söz konusu olduğunu söyledi.

Erdoğan'dan NATO'ya tepki

NATO'ya seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey NATO neredesin? Bu kadar mücadele veriyoruz. Türkiye NATO'nun üyesi değil mi? Neredesin? Afganistan'da hemen NATO üyesi ülkeleri oraya davet ettin, peki Suriye'de? Suriye'de NATO üyesi olan ülkeler... Aslında kudretleri yetse kalkacaklar onlar açık net karşımıza dikilecekler fakat Türkiye'nin dik durduğunu görünce buna cüret edemiyorlar. Ama bizim isteğimiz şuydu, Afganistan'a çağırdın geldik, Somali'ye çağırdın geldik, Balkanlara çağırdın geldik, şimdi de ben çağırıyorum, hadi bakalım Suriye'ye gel. Niye gelmiyorsun?" dedi.