Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Myanmar tepkisi: "Dünya Myanmar'a kör ve sağır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslüman katliamını sert bir dille kınadı. Erdoğan, "Dünya Myanmar'a, ki kör ve sağır." diye konuştu.

Güncellenme 28 Ağustos 2017 22:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar'da yaşanan olaylara ilişkin, "Bu konuyla ilgili biz bunu ağır, şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Yine onun takibini de ilgili uluslararası kurumlar vasıtasıyla başta BM olmak üzere dile getireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanı ile 3. Yıl Özel Yayını"nda soruları cevapladı.

"İstihbarat'ın başı devletin başına bağlı olmalı"

Erdoğan, MİT'e ilişkin düzenleme hakkındaki soruya şu cevabı verdi:

"Devletin başı, istihbaratta en önemli bilgileri, dokümanları alması gereken değil midir? Eğer istihbaratın başı, devletin başına birinci derecede bağlı olmazsa hareket kabiliyetini bu devlet kaybeder. Devletin hareket kabiliyetini kaybetmemesi için birinci dereceden istihbarat ona sorumlu olması gerekir ki istediğim anda, şekilde bu istihbari bilgiler bize gelsin ki biz de atmamız gereken adımları buna göre atalım. Büyük devletlere bakalım hepsinde istihbaratlar direkt kime bağlıdır, devletin başına." dedi.

"Malazgirt'te güneşin altında 50 bini aşkın genç vardı"

"Malazgirt'te, bu hafta o yakıcı güneşin altında hamdolsun 50 bini aşkın genç vardı." diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gençler oraya bir aşkla, heyecanla geldiler. Ama onlar, bir grup Çanakkale'ye gidenler gibi değildi. Onlar farklıydılar. O Çanakkale'ye 'Adalet istiyoruz.' diye gidenler maalesef şehit mezarlıklarının olduğu yerlerde, onlar kimisi votka mı içersiniz, kimisi şarap mı, kimisi bira mı? Bunu konuşurken, bizim gençliğimiz orada sadece 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.' dedi."

"Dünya Myanmar'a, diyebilirim ki kör ve sağır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakan'daki Müslümanlara yönelik saldırılar hakkında, "Maalesef dünya Myanmar'a, diyebilirim ki kör ve sağır. Duymuyor ve görmüyor." dedi.

"Bu son Bangladeş olayı ise çok daha acınası bir olay." ifadesini kullanan Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi:

Gelen rakamlar maalesef 3 bin civarında insanın bu şekilde mağdur edildiği, hatta ölmesine neden olan bazı adımların atıldığı istikametinde. Tabii bu konuyla ilgili biz bunu ağır, şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Yine onun takibini de ilgili uluslararası kurumlar vasıtasıyla başta BM olmak üzere dile getireceğiz."

AA