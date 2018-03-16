Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mümbiç" mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mümbiç'teki kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz" dedi.

Güncellenme 16 Mart 2018 15:56

AK Parti Erzurum 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Onlardan ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter. İnşallah Mümbiç'teki kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz" sözleri ile ABD'ye yüklendi.

“Türkiye kimseden yardım istemeden harekete geçebilir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'i teröristlere dar eden kahramanlarımızı görüyorsunuz değil mi? Irak sınırlarımızı dağ demeden, taş demeden hallaç pamuğu gibi atan aslan parçalarını görüyorsunuz değil mi? Türkiye artık kendi güvenliği için bin yıllık kardeşleri yardıma ihtiyaç duyduğunda kimseden yardım istemeden harekete geçebilecek güce sahip bir ülkedir" dedi.

“Ne Amerika'dan ne de Avrupa'dan kayda değer bir destek almadık”

Sadece son 7 yıldaki hadiseler sırasında 4 milyonu aşkın Iraklı ve Suriyeli'nin Türkiye'ye sığındığını belirten Erdoğan, "Ne Amerika'dan ne Avrupa'dan kayda değer bir destek almadık. Kendi imkanlarımızla bu yükü omuzladık. Hala da 4 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. AB önce 3 milyar avro, ardından bir 3 milyar avro, ne yazık ki daha birincisi bile gelmedi. Sonra da size bu parayı BM vasıtası ile aktarırız diye tutturdu. Arkadaş eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İnanmıyor musun? Gel Gaziantep'e, Hatay'a, Kilis'e, Urfa'ya. Konteyner kentleri, çadır kampları gez. Gördükten sonra da vermen gereken parayı ver. Adamlar oyalamaktan başka iş yapmıyor. Verirseniz verirsiniz, vermezseniz vermezsiniz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu milleti kapıkulu mu zannettiniz? Avroları bekleyecek olsaydık, bu 4 milyon insan ölümler halkasına çok daha farklı bir şekilde ilave olurdu" dedi.

“Üstlendiğimiz riskler de ortada”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üstlendiğimiz riskler de ortada. Adam, terör örgütüne envaiçeşit silah veriyor bir kuruş para almadan. 5 bin TIR silah gönderdiler. Biz paramızla verin dedik, kongreden izin yok dediler, vicdansızlar. Biz paramızla alamıyoruz, terör örgütlerine bedava veriyorsunuz. Sonra da terör örgütlerinin yanında değiliz diyorsunuz, nasıl değilsiniz ya. Bunlar ne?" dedi.

"Batı, biz 4 milyona yakın mazluma kucak açmışız”

Avrupa'ya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı, biz 4 milyona yakın mazluma kucak açmışız. AB Komisyonu ikinci 3 milyar avro için de teklif vermiş, iyi etmiş, ama önce ilk dilimi dahi doğru dürüst kullandırsalar, onu bir verin bakalım" dedi.

“Hepinizin planları programlar elimizde"

Türkiye'nin Afrin meselesini büyük ölçüde çözdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'in 4'te 3'ünde kontrolü sağladık. Cerablus, Rai, Bab'da 2 bin kilometrenin kontrolü bizde. Biz 780 bin kilometre karelik bu topraklara nereden geldik biliyor musunuz? 18 milyon kilometre kareden geldik. Küçüldük, küçüldük 780 bin kilometre kareye düştük. Buna bile göz diktiler. Kimlerin göz diktiğini biliyorsunuz. PKK göz dikti. Kendine göre bazı parseller yaptı, sonra böyle hesabımız yok dedi. Vicdansızlar, hepinizin planları programlar elimizde" dedi.

“Onları 3 ayda çıkarırız...”

İdlib'deki gözlem noktalarını tahkim ederken diğer yandan da Mümbiç'e yönelineceğini belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Amerika yeni bir yöntem önermişti. Yeni gelen kadronun nasıl bir yol izleyeceğini bilemiyoruz. Amerika Mümbiç'te niye vardı? DEAŞ'ı kovmak için. Şu anda var mı? Sayın Başkan bana yok dedi. PYD/YPG var. Onları 3 ayda çıkarırız... Hayır onlar da çıkmadı. Bunları Fırat'ın doğusuna sürün dedik fakat sürmediler. Aynı yerde tuttular. Biz oyalanmaya gelemeyiz. Amerika Mümbiç'i tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz. Bunların zaten bizim bu faaliyetlerimize en küçük bir değişiklikleri olmayacak. Onlardan ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter. İnşallah Mümbiç'teki kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz.

Afrin'de kontrolümüze geçen alan 1320 kilometre kare. Yavaş yavaş artık siviller yerlerine yerleşiyor."