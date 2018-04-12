Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! Ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İStanbul'daki Marmaray ve İzmir'deki Egeray'ın ardından Başkentray'ın hayata geçirilen 3. proje olduğunu söyledi.

Güncellenme 12 Nisan 2018 13:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'nde konuştu. İstanbul'daki Marmaray ve İzmir'deki Egeray'ın ardından 3. projenin hayata geçirildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın pek çok altyapısıyla birlikte şehrin iki ucunun bu hatla birleştiğini, Başkentray'ın 24 Nisan'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

Metro konforunda hizmet verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Marmaray ve İzmir'deki Egeray'ın ardından 3. projenin hayata geçirildiğini, tamamı şehir içinde kalan altyapı üzerinde yepyeni bir bağ kurulduğunu, Başkentray'ın Ankara'da metro konforunda hizmet vereceğini, bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ettiğini, Kayaş ile Sincan arasında çalışacak Başkentray'ı kullanacaklara hayırlı olması dilediğini, Ankara'nın pek çok altyapısıyla birlikte şehrin iki ucunun bu hatla birleştiğini belirtti.

Yepyeni bir ulaşım ağı kuruldu

Modern ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda yepyeni bir ulaşım ağı kurdukşarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya iftiharla anılacak bir banliyo hat kazandırdıklarını, Kayaş'tan Sincan'a 49 dakikada gidilmesinin sağlandığını; Eryaman, Gar mesafesinin de kısaltıldığını, ilk başta 15 dakikada bir olacak trenin süresinin zamanla 5 dakikaya kadar indirilebileceğini söyledi.

Ankara'ya çağ atlattık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya şehircilik açısında çağ atlattıklarını, Sokakları pislikten geçilmeyen Ankara'dan, Başkent olan Ankara'ya gelindiğini, her yer pırıl pırıl olacağını, vatandaşın burada konforlu bir hayat yaşayacağını, Kayaş şehrin en ucu olması hasebiyle gelişimden geç yararlanmış bir şehir olduğunu belirtti.