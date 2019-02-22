Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğla halkına "su" müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'nın 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak projenin bu yıl başlatılacağını söyledi.

Güncellenme 22 Şubat 2019 15:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak projenin bu yıl başlatılacağını söyledi.

“CHP’li belediyeler Muğla’da çalışmıyor”

CHP’li belediyeler çalışmadığı için Muğla’nın susuzluktan kıvrandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin hemen meseleye el attığını, DSİ'yi devreye soktuklarını, Muğla'nın 2050 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak Sanraz içme suyu projesinin bu yıl başlatılacağını, içme suyu isale hattı ile Bodrum yarımadasının içme suyu ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.

“Türkiye’de iki ittifak var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de iki ittifak olduğunu, bunlardan birinin içinde AK Parti’nin de yer aldığı Cumhur İttifakı olduğunu diğerinin ise zillet ittifakı olduğunu, 31 Mart’ta milletin karar vereceğini, zillet ittfakının kendi yaptıkları işlerden utandığını, bu nedenle adayların arkasında duramadıklarını, parti amblemlerini koyamadıklarını, AK Parti ve MHP'ye kaybettirecek yerlerde zillet ittifakını destekleyeceğiz diyenlerin olduğunu söyledi.

“15 Temmuz gecesi ben Marmaris'teydim”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz gecesi ben Marmaris'teydim. Haber gelince ailemle buradan hareket ettik. Son ana kadar pilota nereye gideceğimizi söylemedik. Saat 01.15... Yüzbinler Atatürk Havalimanı'ndaydı. Meğerse bay Kemal 11.00'da oradaymış. Utanmadan diyor ki, haberim olsaydı ben orada olurdum. Sen olmazsın, sen ürkeksin, sen de o yürek yok” dedi.

“Her seçimi kaybediyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her seçimi kaybediyor. Koltuğa yapışmış. Bu kadar mağlubiyetten sonra kimse orada durmaz. Biz Cumhur ittifakını meydanlarda kurduk. Kandil bu zillet ittifakını destekliyor, teröristler destekliyor. Zillet ittifakı liste kavgalarının dövüşün çekişin içinde boğulmuş durumda. Öyle adaylar gösterdiler ki evlere şenlik. 12 Eylül savcısı babasını yere göğe sığdıramayan da var. Son ümit olarak 31 Mart'a sarılmış durumdalar. Muğlalılar tüm bunları görüyor, inanıyorum” ifadelerini kullandı.