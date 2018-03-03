Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Moritanya'ya cazip teklif!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin kurulan yeni dünya düzeninde Afrika ile birlikte yürümek istediğini söyledi.

Güncellenme 03 Mart 2018 14:35

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kurulan yeni dünya düzeninde Afrika ile beraber yürümek istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeyi ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanı olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ve bunun geç kalmış bir ziyaret olduğunu ifade etti.

Kazan kazan ticareti yapılacak

Türkiye ile Moritanya arasında kazan kazan ilkesine bağlı bir partnerlik olacağını belirten Erdoğan, Türk özel sektörünü bu ülkede yatırım yapmak için teşvik ettiklerini söyledi.

Moritanya’ya giden ilk Türk Cumhurbaşkanı

Geçtiğimiz Aralık ayında da Moritanya'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, kendisiyle birlikte gelen Türk iş adamlarının Moritanyalı iş dünyası temsilcileriyle ortak toplantı yaptıklarını da aktardı.

Balıkçılık alanında işbirliği önerisi

40'ın üzerinde balıkçı gemimiz Moritanya'da faaliyet gösterdiğini belirten Erdoğan, Moritanya'nın madencilik alanında çok ciddi bir potansiyeli olduğunu, Türkiye'nin de bu alanda ciddi bir tecrübesi olduğunu, bütün bunları Moritanya'nın da hizmetine sunmak istediklerini ifade etti.

FETÖ ile mücadele

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldığını da anlatan Erdoğan, 15 Temmuz'un Türkiye için gerçek dostların meydana çıktığı gece olduğunu, Moritanya'ya verdiği destekten ötürü teşekkür ettiğini, FETÖ ile mücadeledeki desteklerinden ötürü de minnettar olduklarını belirtti.

Okullar, Maarif Vakfı’na devredildi

Maarif Vakfı oluşturulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vakfın görüştüğü ülkelerin Milli Eğitim Bakanlıklarıyla ortak teşebbüsler oluşturduğunu anlattı.

Erdoğan, Moritanya'daki FETÖ okullarının Maarif Vakfımıza devredildiğini, Vakfımızın Moritanya'da hayırlı hizmetler sunacağını kaydetti.

“Afrika ile yürümek istiyoruz "

Moritanya halkına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak 13 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirmiş olduğumuz özellikle Kudüs konusuyla ilgili toplantı, bunun en önemli bir adımıydı" dedi.

Kudüs meselesi

Kudüs'ün İslam dünyasındaki önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu şehrin aynı zamanda Hristiyan dünyası için de önemli bir yer olduğunu belirtti.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Amerika'nın Kudüs'ü kendisi için büyükelçilik olarak ilan etmiş olması bizleri asla bağlamaz. Bizde bir söz var; 'Kendisi çalar kendisi oynar.' Bunu Birleşmiş Milletler de gördü, nitekim 128 ülke Amerika'nın karşısında dik durdu. Amerika ise kasaba niteliğindeki 8 ülke ile beraber oradan ancak çıkabildi. Hiçbir zaman güç haklı değildir, Hak güçlüdür. Orada bunu gördük. Kudüs konusunda durduğumuz yerden asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs Filistin'in başkentidir. Bunu da zaten ilan ettik."